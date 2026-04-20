Sõda lõi Eesti plastitootjaid kuni kahekordse hinnatõusuga. “See oli suur šokk”

Iraani sõda raputas plastiturgu, mille tagajärjel on ka Eesti tootjad pidanud hakkama saama kohati kuni kahekordse tooraine hinnatõusuga. Isegi kui sõda peagi lõppeks, pole kiiret hinnalangust tootjate sõnul loota.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas on Iraani sõda mõjutanud Eesti plastitootjate tooraine hindasid;

millised strateegiad kasutavad tootjad nagu Pipelife Eesti ja Haka Plast, et hinnatõusust üle saada;