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Raadiohitid: intervjuu, mis lõi kogu Eesti meedia lõkendama

LHV asutaja ja suuromaniku Rain Lõhmuse intervjuust Äripäeva raadios sai meediasündmus, mis käivitas avaliku debati juhtimise üle ning tõstatas moraalseid dilemmasid.
Rain Lõhmus tänavu märtsis LHV aktsionäride koosolekul.
  • Rain Lõhmus tänavu märtsis LHV aktsionäride koosolekul.
  • Foto: Andras Kralla
Nädala kuulatuimad saated:
Rain Lõhmus: LHVs asendamatuid staare pole, 10% nõrgematest tuleb igal aastal välja vahetada
"Investor Toomase tunnis“ oli külaline LHV Groupi asutaja ja nõukogu esimees Rain Lõhmus, kes vaatles LHV Groupi radikaalsed sisemisi muudatusi ja tulevikuvisioone. Saates selgitas Lõhmus, miks ambitsioon saada Eesti suurimaks pangaks osutus 11 miljoni euro suuruseks strateegiliseks veaks ning kuidas panga uus juht Erki Kilu peab tooma organisatsiooni uut energiat ja sisemist efektiivsust.
Lõhmust usutles Jana Saarkoppel.
Intervjuu oli Äripäeva raadios eetris teisipäeval. Lõhmuse sõnum, et “organisatsiooni roiskumise vältimiseks peaks 10% nõrgemaid lülisid igal aastal välja vahetama” kajas nädala lõpuni vastu kõigis meediakanaleis ERRist Kroonikani.
Investor Toomase tund
Rain Lõhmus: LHVs asendamatuid staare pole, 10% nõrgematest tuleb igal aastal välja vahetada
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Margus Rink: ei saa aru, miks Lõhmus avalikult oma töötajaid alavääristab
Coop Panga endine juht Margus Rink tõdes Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et omanikul on alati õigus muutusi tellida ja inimeste stiilid ongi erinevad. Rink leiab, et kui juhatus ei pane teatud asju tähele, siis omaniku esindajana peaks nõukogu juhatuse küll korrale kutsuma, kuid need signaalid tuleks anda organisatsiooni sees, mitte suure auditooriumi ees. Saatejuht oli Lauri Leet.
Hommikuprogramm
Margus Rink: ei saa aru, miks Lõhmus avalikult oma töötajaid alavääristab
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Kristjan Port: keha ohverdamine raha nimel on reaalne traagika
Inimesi ähvardab laialdane rumaluse levik, me rabeleme ennasthävitavalt abstraktse kasu nimel, aga kulutame ennast selle käigus liiga palju, hoiatab spordibioloog Kristjan Port. Tema sõnul seisneb traagika selles, et tühja raha kummardamine viib arenenud ühiskondade väljasuremiseni. Saadet juhtis Mai Kroonmäe.
Läbilöök
Kristjan Port: keha ohverdamine raha nimel on reaalne traagika
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Ännifriid Põder meenutab esimese äriidee põrumist: 40 000 läks aia taha
Ettevõtja Ännifriid Põder on teinud mitu suurt karjääripööret: korterite flippimiseks jättis ta tasuva palgatöö, nüüd lükkab hoogu isiklikule disainibrändile. Enne kõige selle algust läks tema päris esimene äriidee aga vett vedama, tunnistas ta saates "Lihtsalt alusta". Saadet juhtis Mai Kroonmäe.
Lihtsalt alusta
Ännifriid Põder meenutab esimese äriidee põrumist: 40 000 läks aia taha
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Baltic Horizoni lahkuv juht hiigelkahjumist: laenukulude kolmekordistumist ei osanud me ette näha
Viimase kolme aastaga 60 miljonit eurot kahjumit kogunud ja börsil 90% väärtusest kaotanud Baltic Horizoni lahkuv juht Tarmo Karotam nentis Äripäeva raadio saates “Kuum tool”, et fondi laastas ootamatult kallinenud laenukoorem. Küsitles Juhan Lang.
Kuum tool
Baltic Horizoni lahkuv juht hiigelkahjumist: laenukulude kolmekordistumist ei osanud me ette näha
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