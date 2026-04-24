Raadiohitid: intervjuu, mis lõi kogu Eesti meedia lõkendama

Lõhmust usutles Jana Saarkoppel.

Intervjuu oli Äripäeva raadios eetris teisipäeval. Lõhmuse sõnum, et “organisatsiooni roiskumise vältimiseks peaks 10% nõrgemaid lülisid igal aastal välja vahetama” kajas nädala lõpuni vastu kõigis meediakanaleis ERRist Kroonikani.

Margus Rink: ei saa aru, miks Lõhmus avalikult oma töötajaid alavääristab

Coop Panga endine juht Margus Rink tõdes Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et omanikul on alati õigus muutusi tellida ja inimeste stiilid ongi erinevad. Rink leiab, et kui juhatus ei pane teatud asju tähele, siis omaniku esindajana peaks nõukogu juhatuse küll korrale kutsuma, kuid need signaalid tuleks anda organisatsiooni sees, mitte suure auditooriumi ees. Saatejuht oli Lauri Leet.

Kristjan Port: keha ohverdamine raha nimel on reaalne traagika

Inimesi ähvardab laialdane rumaluse levik, me rabeleme ennasthävitavalt abstraktse kasu nimel, aga kulutame ennast selle käigus liiga palju, hoiatab spordibioloog Kristjan Port. Tema sõnul seisneb traagika selles, et tühja raha kummardamine viib arenenud ühiskondade väljasuremiseni. Saadet juhtis Mai Kroonmäe.

Ännifriid Põder meenutab esimese äriidee põrumist: 40 000 läks aia taha

Ettevõtja Ännifriid Põder on teinud mitu suurt karjääripööret: korterite flippimiseks jättis ta tasuva palgatöö, nüüd lükkab hoogu isiklikule disainibrändile. Enne kõige selle algust läks tema päris esimene äriidee aga vett vedama, tunnistas ta saates "Lihtsalt alusta". Saadet juhtis Mai Kroonmäe.

Baltic Horizoni lahkuv juht hiigelkahjumist: laenukulude kolmekordistumist ei osanud me ette näha

Viimase kolme aastaga 60 miljonit eurot kahjumit kogunud ja börsil 90% väärtusest kaotanud Baltic Horizoni lahkuv juht Tarmo Karotam nentis Äripäeva raadio saates “Kuum tool”, et fondi laastas ootamatult kallinenud laenukoorem. Küsitles Juhan Lang.