Iraaniga rahu otsiv Trump üritab Iisraeli rünnakuid tagasi tõmmata
Ameerika Ühendriikide president Donald Trump hoiatas Iisraeli ja Hezbollah’d, et nad lõpetaksid lahingutegevuse pärast seda, kui Iisraeli õhurünnak Liibanoni pealinnas Beirutis ähvardas raskendada USA riigipea plaani viia lõpule rahuleping Iraaniga.
Nafta maailmaturu hinnad kukkusid reedel viimase kahe kuu madalaimale tasemele, kui USA ja Iraani ametnikud viitasid peatsele kokkuleppele Lähis-Ida konflikti peatamiseks. Kuigi teated on vastuolulised, on turgudele kergendust toonud lootus kaubandusele kriitilise tähtsusega Hormuzi väina kiirest avamisest.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.