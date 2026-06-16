Magusa lepingu kaotanud RMK otsib uut tselluloositehase arendajat

RMK otsib pärast VKG sadu miljoneid väärt lepingust loobumist uusi arendajaid, kes paneks püsti tselluloositehase. Konkursil teiseks jäänud Kehra paberivabrik alles vaeb.
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artiklit lugedes teada:
- miks loobus VKG sadade miljonite eurode väärtuses puidutehase lepingust ja kuidas Ahti Asmann seda otsust põhjendas;
- milline eelis on nüüd Kehra paberivabrikul ning kui realistlikuks peetakse nende võimekust projekt ellu viia;