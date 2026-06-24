Ukraina droonid ründasid Krimmis energiataristut

Mis juhtub Tallinnaga siis, kui kaob elekter, katkeb side või tekib ulatuslik julgeolekukriis? Kui palju saab loota linnale, kui palju peavad valmis olema inimesed ise ning millist rolli mängivad Eesti kaitse- ja tehnoloogiaettevõtted?
Ukraina viimaste õnnestunud rünnakute järel on USA president Donald Trump taas Kiievi suhtes soosivam, sest Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi paistab praegu võitjana, rääkis Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.