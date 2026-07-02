Hinnatud juustufarm tõmbas mahtu kokku ja väljus poekettidest. “Me ei pea hambad ristis osalema”

Auhinnatud juustufarm Andre Farm otsustas, et neil pole vaja enam nii palju juustu toota ning suurte kaupluste lettidel olemas olla – pikka müügiahelat vältides teenitakse vähem raha, kuid kasumlikkus jääb samale tasemele.
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artiklit lugedes teada:
- miks otsustas auhinnatud Andre Farm vähendada tootmismahtu ja lahkuda suurtest poekettidest;
- kuidas põhjendab Erika Koroleva, et väiksem käive võib tootjale siiski sama kasumlik olla;