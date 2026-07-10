Eestlased suurpõlengust Hispaanias: Marbella lähedal evakueeriti sadu inimesi, kuid piirkond naaseb tavarütmi

Hispaania metsatulekahjud on toonud kaasa hukkunuid ja ulatuslikke evakuatsioone, kuid Costa del Soli eestlaste sõnul on olukord nende piirkonnas kontrolli alla saadud ning igapäevaelu jätkub tavapäraselt.

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artiklit lugedes teada: kuidas kirjeldavad Costa del Soli eestlased evakuatsiooni ja elu metsatulekahju vahetus läheduses;

mida ütles Grete Mäeots selle kohta, kui kiiresti saadi Marbella lähistel puhkenud põleng kontrolli alla;