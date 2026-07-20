Suur osa FIFA rekordilisest auhinnarahast jääb mängijatele jagamata

FIFA jagas jalgpalli maailmameistrivõistlustel koondistele ligi 760 miljonit eurot. Maailmameistriks kroonitud Hispaania sai ligikaudu 44,5 miljonit eurot, millest suur osa läheb alaliidule.
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- miks otsustas FIFA pärast kriitikat MMile jõudnud koondiste tasusid veelgi suurendada;
- kuidas jagavad Hispaania, Inglismaa ja Prantsusmaa alaliidud auhinnaraha mängijate, personali ja jalgpalli arendamise vahel;