Suur osa FIFA rekordilisest auhinnarahast jääb mängijatele jagamata

ST Sisuturundus

Sellesuvine suur spordipidu, 2026. aasta FIFA jalgpalli maailmameistrivõistlused, on pannud kogu maailma jalgpalli rütmis hingama. Ainuüksi see, et turniir toimub korraga kolmes riigis: USA‑s, Kanadas ja Mehhikos, on aastatepikkuses spordiajaloos esmakordne. Ning… rekordilised 48 meeskonda! See toob kaasa rohkem mänge, küllaga elevust ja nii mõnegi ootamatu pöörde.