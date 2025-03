Tagasi 20.03.25, 14:29 Laenuandja: päriselt omale ehitatud kodud kipuvad olema suuremad Hüpoteeklaen ASi juhatuse liige ja omanik Toomas Paju tõi kodude rajamisest kõnelevas saates välja, et tihti on alles teine või isegi kolmas maja piisavalt hea, et seda oma koduks pidada.

Sulev Saareväli eramaja Haapsalus Viigi tänaval. Eramut on pärjatud Kaunima kodu tiitliga. Foto: Andres Haabu

Paju selgitas, et neid peresid on olnud alati, kes soovivad omale eramajja kodu ehitamist ise juhtida, selle asemel et otsustada võtmed kätte lahenduse kasuks. Nii saab piisavate teadmiste olemasolul kokku hoida näiteks selle raha, mis kulub kvaliteetsemate materjalide peale. Küll aga rõhutab Toomas Paju, et ise projekti juhtimine nõuab aega ja teadmisi.