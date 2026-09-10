“Luubi all” prokuratuuriga: ettevõtja tegi raha pesemiseks kohtus näitemängu

Augustis suures ulatuses rahapesus süüdi jäänud ettevõtja Mark Ellenberg kasutas investeerimiskelmusest miljonite välja liigutamiseks vahekohust, rääkisid “Luubi all” saates prokurör Lily Sandel-Zajarina ja erikonsultant Tuulikki Kantola.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Mark Ellenbergi ja Tallinexi vahekohtu skeem prokuratuuri sõnul aitas miljonid aresti alt tema kontrolli alla saada;
- milliseid rahapesu mustreid kirjeldasid saates prokurör Lily Sandel-Zajarina ja erikonsultant Tuulikki Kantola.
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