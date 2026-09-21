Rimi omanik Salling Group jõudis Euroopa 500 suurima ettevõtte sekka
Rimi Balti äri mullu omandanud Taani jaekaubanduskontsern Salling Group jõudis esimest korda Euroopa 500 suurima ettevõtte sekka, saavutades Fortune 500 Europe 2026 edetabelis müügitulu põhjal 344. koha, kirjutab Kaubandus.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.