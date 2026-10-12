Ülle Madise võttis presidendiameti üle

Peagi presidendiametisse astuva Ülle Madise meeskond on politoloogide hinnangul tugev ja kogenud, kui ühe valiku puhul tuleb uuel nõunikul kiiresti tõestada, et parteiline minevik ei mõjuta tema tööd Kadriorus.
Eesti ei pea valima vabadusi kaitsva õigusriigi ja tugeva julgeoleku vahel, sest mõlemad on võimalikud, ütles tulevase presidendi Ülle Madise kommunikatsiooninõunik Harrys Puusepp Äripäeva raadio intervjuus.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.