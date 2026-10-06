Tagasi Kapo taustaga tulevase presidendi nõunik: väide, et luure juhib riiki, ei põhine faktidel Eesti ei pea valima vabadusi kaitsva õigusriigi ja tugeva julgeoleku vahel, sest mõlemad on võimalikud, ütles tulevase presidendi Ülle Madise kommunikatsiooninõunik Harrys Puusepp Äripäeva raadio intervjuus. Hommikuprogramm Peatükid

Puusepa sõnul on Eesti kogemus väärtuslik ka Euroopa ja lääneriikide partneritele. Eesti julgeolekuasutuste peamine fookus on küll riigi sees, kuid rahvusvaheline koostöö annab võimaluse jagada teadmisi, kuidas kaitsta riiki nii, et inimeste õigused säiliksid.

“Sa ei pea valima, kas sa oled selline õigusriik, mis hindab vabadusi, või riik, mis suudab ennast kaitsta nende vastu, kes teda ohustada püüavad,“ ütles Puusepp. Tema sõnul algab see selgest õigusruumist ja ühiskonna usust, et riik tegutseb reeglite järgi.