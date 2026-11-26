Juhi ülesanne ei ole alati teada õiget vastust, vaid luua keskkond, kus häid otsuseid tehakse ka siis, kui õiget vastust polegi, kirjutab juhtimiskoolitaja ja juhtide konverentsi Põhjanael programmijuht Jaanika Rannula.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas Jaanika Rannula sõnul eristada otsuseid, millega tuleb kiiresti liikuma hakata, neist, mida ei saa hiljem tagasi pöörata;

miks jäävad paljud juhi otsused ainult sõnadeks ning kuidas luua tiimis vastutust toetav keskkond, kus inimesed päriselt tegutsevad.