Helena Evert: kes tahab keset suve kontoris istuda?

Ettevõtte juhtkond tõmbas sügavalt hinge sisse ja tegi eksperimendi, andes kõigile kontoritöötajatele vabaduse tulla ja minna, millal nad ise soovivad. Eksperimendi tulemused on üllatavad, kirjutab Tele2 personalidirektor Helena Evert.

Helena Evert. Foto: erakogu

Eelmisel aastal viisime ellu poliitika, et kontoritöötajad ei pea enam kohal käima selleks, et kohal olla. Kõigil on nüüd võimalus teha tööd ajal, mil nad seda soovivad, ja kohas, kus nad seda soovivad, sest oluline on ju töö tulemus.