Kestlike muutuste korral vaata eraisikust edasi: “Jõud on ettevõtetel”

“Kui kellelgi on jõud kestlikke muutusi ellu viia, siis on see ettevõtetel – neil on partnerid, tarneahel ja kliendid, keda nad oma tegevuse kaudu mõjutavad,” rõhutavad SEB jätkusuutlikkuse juht Laura Kostiak ja Rohetiigri kogukonna koordinaator Emily Sepp.
- Foto: Juuli Nemvalts
Äripäeva raadio sisuturundussaates arutlevad Laura Kostiak
ja Impact Day turundusjuht Emily Sepp
, kuidas jaguneb vastutus kestlike muutuste elluviimisel ning miks ei saa seda palli veeretada ainult eraisiku või ainult regulatsioonide suunas.
Juttu tuleb ettevõtete motivatsioonist ja takistustest, sealhulgas CSRD-direktiivi mõjust, aga ka sellest, kas ja kuidas tarbijate valikud turgu kujundavad.
Samuti räägitakse hariduse ja teadlikkuse rollist – kuidas ettevõtted saavad oma tegevuse kaudu inimesi harida ning miks kestlikkus ei ole usu-, vaid teaduspõhine teema.
Lisaks vaadatakse ette Impact Day aruteludele, kus kõne all on koostöömudelid, mis ühendaksid eraisikud, ettevõtted ja regulaatorid ühise eesmärgi nimel.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
Ettevõtetel on suurim tööriistakast kestlikkuse elluviimiseks
