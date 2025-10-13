Tagasi 13.10.25, 15:29 Fredi Kaasik: armas poliitik, anna aega! Kui inimestel on aega, siis hakkab ka majandus elama, kirjutab Thermory ärisuuna juht Fredi Kaasik vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

“Halb öelda, aga liigne pensionäride keelitamine mõjub küll hästi valimistulemusele, kuid ei kasvata tingimata omavalitsuse tulubaasi. Keskenduma peaks tööealise elanikkonna toetamisele – neile, kes oma töö ja maksudega raha majja toovad,” kirjutab Fredi Kaasik.

Foto: Raul Mee

Kohalik omavalitsus räägib sageli sellest, kuidas piirkonda arendada ja uusi elanikke juurde meelitada. Sageli tehakse selle nimel investeeringuid teedesse, haljastusse ja turundusse. Aga tegelikult on üks lihtne ja samas alahinnatud arenguvõimalus – aeg.