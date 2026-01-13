Tarmo Trei: taristuehituses optimismi jagub, vaja on pikaajalist ja stabiilset plaani
Lisandunud raha on taristuehitusse parema meeleolu toonud. Nüüd tuleb seda optimismi osata hoida ja kasvatada, kirjutab vastuses Eesti Taristuehituse Liidu tegevdirektor Tarmo Trei Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Majanduslangus ei kesta igavesti, selle mõttega tuleb juba praegu otsuseid teha. Ettevõtted, kes ikka veel ootavad paremaid aegu, kaovad peagi pildilt, kirjutab Valeria Kiisk vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eesti inimesed ei ole harjunud liigse pessimismiga, olukord ongi objektiivselt kehv, kirjutab meediakriitik ning keele- ja kirjandusteadlane Tiit Hennoste vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.