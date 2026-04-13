Elen Vettus: terviseharitud eestlane on majanduse tugisammas

Tippteadlaste Eestisse meelitamisel on mitmekülgne positiivne mõju, mis ulatuks ka väljapoole akadeemiat. Sellele saaks kaasa aidata pakkudes maksusoodustusi ja kohanemisprogramme, mis hõlmaks ka teadlase perekonda, kirjutab Allan Padar arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud artiklis.
Kui tahame rohkem innovatsiooni ja uusi ettevõtteid, peame õppima ebaõnnestumist aktsepteerima ja sellest avalikult rääkima, kirjutab Andres Lehtmets arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?