Paul Künnap: andmekeskuste arendamisega tuleb tegeleda täna

Sotsiaalmeediaplatvorm Tiktok rajab Soome Lahtisse uue andmekeskuse. Ligi miljard eurot maksev projekt on osa ettevõtte massiivsest investeeringute kavast, millega soovitakse leevendada Euroopa Liidu julgeolekumuresid.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.