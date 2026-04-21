Kristjan Kaskman: halva juhtimise peidetud kahju – murtud inimesed

On eksitav rääkida halvast juhtimisest nagu lihtsalt ebamugavast iseloomust või keerulisest koostööst. See on mõjuvõim, mis võib alluvate elu vaikselt hävitada, kirjutab juhtimise ja küberturvalisuse koolitaja-konsultant Kristjan Kaskman.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas halva juhtimise varjatud mõjud võivad mõjutada töötajate vaimset tervist;

millist rolli mängib Kristjan Kaskman juhi vastutuse käsitlemisel;