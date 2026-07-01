Mariana Köster: kuidas muudatuste takerdumise põhjus minu jaoks selgeks sai

Organisatsioonis muudatusi juhtides tuleb töötajatel teadlikult aidata ka vanast loobuda, kirjutab If Kindlustuse Eesti filiaali Taani kahjukäsitlustoe üksuse juht ja TalTechi rahvusvahelise ärikorralduse magister Mariana Köster.

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