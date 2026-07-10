Tambet Mäe: ettevõtted on riigikaitses elutähtis, ent alarakendatud võimekus

Julgeolek ei ole riigi monopol, vaid ühine pingutus, kus igal ettevõttel peab olema võimalus ja selge teadmine, kuidas oma oskusi parimal moel riigikaitses rakendada, kirjutab Eesti Ettevõtete Kaitseliidu algatusgrupi koordinaator Tambet Mäe.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas näeb Tambet Mäe hinnangul välja toimiv sild ettevõtete ja jõustruktuuride vahel;

milliseid muudatusi oleks vaja seadustes, et erasektori roll riigikaitses muutuks selgemaks ja praktilisemaks;