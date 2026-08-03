TÜ juhtimisteadlased: Rain Lõhmusel oli juhtide ambitsioonituse osas omamoodi õigus

Viimase 15 aasta juhtimisuuringuid analüüsides selgub, et ambitsioonikusest ja strateegiliste plaanide elluviimisest jääb vajaka, kuigi toimunud on ka positiivseid arenguid, kirjutavad Tartu Ülikooli juhtimise kaasprofessorid Krista Jaakson ja Anne Reino.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milles näevad TÜ juhtimisteadlased Rain Lõhmuse kriitika puhul tabavat tähelepanekut Eesti juhtide ambitsioonikuse kohta;
- kuidas on 15 aasta juhtimisuuringute põhjal muutunud ettevõtete strateegiline planeerimine ja miks jääb elluviimine venima;