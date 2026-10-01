Margus Raha: kodukontor ei tähenda vähem tööd ega kontor rohkem tulemust

Sobiv töökorraldus sõltub töö iseloomust, töötajast ja organisatsiooni kultuurist ning sageli pole küsimus selles, kumb on parem, vaid selles, milline lahendus konkreetse töö jaoks kõige paremini sobib, kirjutab Margus Raha vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks ei taanda Margus Raha kodukontori ja kontori vaidlust küsimusele, kumb on parem, vaid seob valiku töö iseloomu ja töötaja sobivusega;
- millise töökorralduse ja kontorikeskkonna puhul tulevad töötajad autori hinnangul päriselt rõõmuga kohale.