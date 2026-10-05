Marelle Ellen: ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad

B2B-kliendid usaldavad inimeste jagatud teadmisi rohkem kui ettevõtte turundusmaterjale. Eesti ettevõtted kasutavad seda müügis aga veel üllatavalt vähe, kirjutab ettevõtja ja LinkedIni ekspert Marelle Ellen.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Marelle Ellen ettevõtte enda ekspertide nähtavust LinkedInis B2B-müügis olulisemaks kui ettevõtte lehe postitusi;
- kuidas siduda LinkedInis sisu loomine ja aktiivne müük nii, et klient ei kohtaks sind alles siis, kui ostuotsus on peaaegu tehtud.