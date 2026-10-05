Marelle Ellen: ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad

ST Sisuturundus

Paljudes Eesti ettevõtetes elavad müük ja turundus omaette maailmades. Turundus toodab sisu, müük helistab ja kumbki ei tea, mida teine teeb. Turundus kurdab, et müük ei kasuta nende materjale. Müük kurdab, et turundusest tulevad kontaktid pole "päris" lead’id.