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Mari-Liis Maripuu: investorite huvi võlakirjade vastu tõotab veel püsida

Balti kapitaliturud muutuvad aina tähtsamaks ja usaldusväärsemaks kapitali kaasamise allikaks. Jaeinvestorite huvi püsima jäämiseks on aga tähtis, et turule jõuaksid tuntud emitendid ja tugevad emissioonid, mis võimaldaksid investeeringuid paremini hajutada, kirjutab Redgate Capitali kapitali kaasamise projektijuht Mari-Liis Maripuu.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • millised märgid viitavad Mari-Liis Maripuu hinnangul sellele, et jaeinvestorite huvi Balti võlakirjade vastu püsib ka lähikuudel;
  • miks peaks investor olema kinnisvaraettevõtete võlakirjade rohkuse kõrval ettevaatlik ja mida see portfelli hajutamise kohta tähendab.
“Emitendi vaatest pole tõusvate intressimäärade keskkonnas sugugi paha mõte endale fikseeritud intressiga kasvukapital kindlustada, näiteks uute arendusprojektide alustamiseks või konkurendi ostmiseks. Balti võlakirjaturg pakub selleks üha paremaid võimalusi,” kirjutab Redgate Capitali kapitali kaasamise projektijuht Mari-Liis Maripuu.
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