Eleving Group teenis rekordilise üheksa kuu kasumi

Frankfurdi ja Balti börsil noteeritud tarbimislaenuettevõte Eleving Group on üheksa kuu lõikes kasvatanud nii käivet kui kasumit. Kolmandas kvartalis andis ettevõte välja kuuendiku võrra suuremas mahus laene kui kvartal varem.
Läti finantstehnoloogia ettevõte Eleving Group teatas 2025. aasta auditeerimata tulemustes rekordilisest portfelli kasvust, kuid puhaskasum näitas väikest taandumistrendi ning jäi investoritele lubatud sihtidest maha, selgub ettevõtte aruandest.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.