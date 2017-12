S&P 500 indeksi 10 parimat ja halvimat aktsiat

Ainult tellijale

S&P 500 indeksis möödus 2017. aasta kõige edukamalt tehnoloogia- ja ehitusfirmadel. Energia-, jaemüügi- ja telekomifirmadel nii hästi ei läinud, vahendab MarketWatch.

Nüüdseks on 2017. aasta turgudel läbi saanud. Tuleb välja, et Standard & Poor’s 500 indeksi parima minekuga aktsia oli NRG Energy Inc. Viimasel kauplemispäeval ületas elektrifirma Align Technology tootlust. Align, mis toodab uuenduslikke hambaklambreid, püsis esikohal küllaltki pikka aega.

NRG aktsia sai kasu 43 protsendilisest tõusust, mis toimus ühel nädalal juulis. Nimelt teatas elektritootja, et taastuvatele energiaallikatele pööratakse edaspidi vähem tähelepanu, osad elektrijaamad müüakse maha ning ärifookus muutub teravamaks.

Align on aga pidevalt ületanud Wall Streeti analüütikute käibe- ja kasumiprognoose. Ettevõtet katab 13 analüütikut ning 12 neist soovitavad aktsiat osta.

Kõige kehvemini läks naftatootjal Baker Hughesil, mille aktsia kukkus aastaga lausa 51 protsenti.

Kui vaadata Dow Jonesi indeksi ettevõtteid, siis kõige paremini läks Boeingul. Lennukitootja jõudis S&P 500 indeksis viie parima tootlusega ettevõtte sekka. Sellele aitas suuresti kaasa juulis ilmunud „peaaegu perfektne“ kasumiraport. Kõige kehvemini läks Dow indeksis aga General Electricul, mille aktsia kukkus 45 protsenti. Ettevõte püüab muutusi läbi viia ja uut nägu otsida, aga seni pole see hästi õnnestunud.

2017. aasta parimad aktsiad:

Ettevõte 2017. aasta tõus (%) Sektor NRG Energy Inc 132% Kommunaalfirmad Align Technology Inc 131% Tervishoid Vertex Pharmaceuticals Inc 103% Tervishoid Wynn Resorts Ltd 95% Tarbekaubad Boeing Co 89% Tööstus Micron Technology 88% Tehnoloogia D.R. Horton Inc 87% Tarbekaubad Paypal Holdings Inc 87% Tehnoloogia Nvidia Corp 81% Tehnoloogia Pulte Group Inc 81% Tarbekaubad

Standard & Poor’s 500 indeks kallines 2017. aastal 19,4 protsenti ning kõige paremini läks tehnoloogiasektori aktsiatel. Sektor tõusis aastaga ligi 34 protsenti. Kehvemini läks telekomidel, mis odavnesid 13 protsenti. Kusjuures S&P 500 indeks kallines vähem kui Dow Jones või Nasdaq.

Väga hästi on läinud näiteks ravimifirmal Vertex Pharmaceuticals Inc. Juulis kallines aktsia ühe päevaga 20 protsenti, sest ettevõtte kvartalitulemused olid väga head.

Kiibitootjad said 10 parima ettevõtte seas paar kohta, eelkõige on neile hoo sisse lükanud andmekeskuste ehitamine, mis on seotud krüptovaluutade kaevandamisega. D.R Hortonil ja PulteGroupil on hästi läinud eelkõige tugeva ehitusturu ja tarbijate kindlustunde tõttu.

2017. aasta halvimad aktsiad:

Ettevõte 2017. aasta langus (%) Sektor Baker Hughes 51% Energia Range Resources Corp 50% Energia Under Armour Inc 50% Tarbekaubad Scana Corp 46% Kommunaalfirmad Envision Healthcare Corp 45% Tervishoid General Electric 45% Tööstus Mattel Inc 44% Tarbekaubad Chesapeake Energy Corp 44% Energia Advance Auto Parts 41% Tarbekaubad Signet Jewelers Ltd 40% Tarbekaubad

10 halvima tootlusega aktsia nimekirja juhivad kaks energiafirmat – Range Resources Corp ja Baker Hughes. Kehvasti läks ka Chesapeake Energy Corpil. Märkimisväärne on aga see, et nimekirjas on mitmeid tarbekaupade müüjaid. Halvasti läks näiteks Under Armouril ja Mattelil.

Advance Auto Parts jõudis samuti kehvemata aktsiate hulka, vaatamata sellele, et ettevõte teatas novembris oodatust parematest kvartalitulemustest.