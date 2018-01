IMFi juht: põhjust muretseda on küllaga

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht Chistine Lagarde ütles Davosis Maailma Majandusfoorumil, et kuigi head aeg jätkub ka veel järgmisel aastal, on maailmas näha suurt hulka murekohti.

Christine Lagarde rääkis, et rahvusvaheline kasv, mis 2016. aastal hoo sisse sai, jätkub ka järgmisel aastal. „Paranev majanduskasv peaks meid rõõmustama, kuid me ei tohiks rahul olla. Ikka on liiga palju inimesi, kes on jäänud kasvust kõrvale – nii vähenes viiendikul arenevatest riikidest 2017. aastal sissetulek inimese kohta,“ ütles Lagarde. Lisaks pidas ta kasvu eelkõige majanduse tsüklilisusest tingitud nähtuseks. Probleemid, nagu vananev rahvastik, madal tootlikkus ja eeldatav tuleviku kasv, on ikka veel lahendamata.

„Ja kolmas põhjus, miks me ei peaks rahul olema, on see, et meil on ees ebakindel aasta. Pikk madalate intressimäärade ajastu tähendab, et meid võib ees oodata finantssektori nõrkus," lausus ta. Lagarde sõnas, et muret teeb ka võlakoormuse kasv mitmes riigis.

Lagarde kutsus üles kasvu jagama – investeerima sinna, kus seda on vaja, ning vähendama võlga riikides, mis seda vajavad. Ta märkis, et kasv peaks olema kaasav ka riikide sees, iseäranis piirkondades, kus töötajatel on oht kaotada töö uute tehnoloogiate kasutuselevõtu tõttu.