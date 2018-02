Kahjumis Barclays kahekordistab dividendi

Suurbritannia pank Barclays sai mullu küllaltki kopsaka kahjumi, aga ettevõte tahab dividendi sellegipoolest kahekordistada, vahendab MarketWatch.

Briti pank teatas neljapäeval, et tahab tänavu maksta iga aktsia kohta 6,5 penni dividende. Ettevõtte puhaskahjum ulatus 2017. aastal aga 1,9 miljardi naelani. Veel 2016. aastal teeniti 1,6 miljardit kasumit.

Eelkõige süvendasid kahjumit Ühendriikidega seotud maksukohustused, mis tekkisid pärast president Donald Trumpi maksureformi.

Tegevjuht Jes Staley ütles, et investeerimispangal on tänavu hästi läinud, vaatamata sellele, et turud on volatiilsed. „Me oleme aasta algusega rahul, eriti meie turgude äriga, kus sissetulekud on eelmise aasta sama ajaga võrreldes suuremad.“

Barclays' aktsia on täna Londoni börsil kallinenud 5,5 protsenti, 213 naelani.