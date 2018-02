USA 10aastaste võlakirjade tootlus 4 aasta tipus

Ühendriikide võlakirjade hind langeb edasi ning see survestab aktsiaturgu, vahendab MarketWatch.

USA 10aastaste võlakirjade tootlus on täna langenud 4 baaspunkti võrra, 2,91 protsendini. Kolmapäeval jõudis võlakirjade tootlus 2,94 protsendini, mis on värske nelja aasta kõrgeim tase. Võlakirjade tootlus ja hind liiguvad vastassuunaliselt.

Turuosalised ja eksperdid on öelnud, et 3 protsendi tase on võlakirjade puhul väga tähtis.

„Võlakirjaturud võtsid kohe arvesse, et Föderaalreserv võib rahapoliitikat karmistada oodatust kiiremini,“ ütles City Indexi vanemanalüütik Fiona Cincotta. Nimelt avaldas eile Föderaalreservi Avatud Turu Komitee oma protokolli, millest investorid lugesid välja, et intresside tõusutempot võidakse kiirendada.

„Võlakirjade tootlus jõudis 4 aasta kõrgeimale tasemele, mis pani ka aktsiaturud langema,“ lisas Cincotta.

Investorid hoiavad silma peal Föderaalreservi ametnikel, kes täna õhtul räägivad. Nende hulka kuuluvad näiteks New Yorgi Föderaalreservi president William Dudley ja Atlanta Föderaalreservi president Raphael Bostic.

Töötu abiraha taotlejate arv avaldatakse USAs kauplemispäeva alguses. MarketWatchi küsitletud ökonomistid ootavad, et taotlusi tuli nädalaga 230 000. Mõne tunni pärast ilmuvad ka mitmed jaanuarikuu majandusandmed.