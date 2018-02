Kullal selle aasta halvim nädal

Kulla hind on ka täna langenud ja kui langus püsib, siis saab see nädal olema kollase metalli jaoks selle aasta suurim, vahendab MarketWatch.

Aprillikuu kullafutuuride hind on täna langenud 0,2 protsenti, 1332 dollarini untsist. Märtsikuu hõbedafutuurid kaotasid 0,5 protsenti ja unts maksab 16,58 dollarit.

Sellel nädalal on kullafutuurid odavnenud juba 1,9 protsenti, selgub FactSeti andmetest. Suuremalt jaolt põhjustas selle teisipäevane langus – just siis kukkus hind viimase aasta kiireimas tempos.

Spothind on sellel nädalal kukkunud 1,4 protsenti, mis on suurim langus alates detsembrist. Eelmise nädala reedel jõudis kuld 1360 dollarini untsist, aga hakkas siis langema.

„Kuld hakkas odavnema, sest spekulandid panid dollari kallinema. Dollari kallinemise taga on spekulatsioon, et Föderaalreserv tõstab tänavu intresse kolme korra asemel neljal korral,“ ütles investeerimisfirma Think Marketsi analüütik Naeem Aslam.

Eelmisel nädalal kukkus ICE dollariindeks viimase kolme aasta madalaima tasemeni. Sellel nädalal on indeks tõusnud 0,8 protsenti. USA 10-aastaste võlakirjade tootlus on täna langenud 3 baaspunkti võrra, 2,89 protsendini.