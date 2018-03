Euroopa aktsiaturgudel järjepanu "surmaristid"

Euroopa aktsiaturgudel on järjepanu tekkinud niinimetatud surmaristid, mis tehnilise analüüsi ekspertide sõnul on negatiivne märk, vahendab Bloomberg.

Kui vaadata nende suurte aktsiaindeksite tehnilisi graafikuid, siis nendelt on näha „surmaristi“ moodustumist, mis annab märku, et regiooni aktsiaturgude tõus võib olla otsa saanud. Üleüldiselt on Euroopa aktsiatel pärast veebruarikuist korrektsiooni USAst tunduvalt kehvemini läinud.

Võrdluseks võib välja tuua, et USA S&P 500 indeksi 50 päeva libisev keskmine on 200 päeva omast jätkuvalt 7 protsenti kõrgemal. Nasdaq 100 puhul on vastav protsent 9.

JPMorgani strateegid Mislav Matejka ja Emmanuel Cau aga ütlesid, et veel pole mõtet Euroopa aktsiaid müüma tormata.

„Me arvame, et jõuame jälle punkti, kus Euroopa aktsiad muutuvad hinnatasemete poolest USA omadega atraktiivsemaks,“ kirjutasid nad esmaspäeval investoritele saadetud kirjas. „Üleüldiselt arvame, et kasumikasvu ja dollari toetus on USA puhul taandumas. Tehnoloogiasektor on jokker, aga ka see on muutumas küllaltki kalliks.“