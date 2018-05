5 soovitust miljonäriks saamiseks

Ainult tellijale

Selleks, et edukaks saada, pead omale kodu ostma, investeerima sellesse, millest aru saad ning inimesi kuulama, ütlevad miljardärid.

Ei ole ühtegi garantiid, et mingid konkreetsed investeeringud sind rikkaks teevad. Sellegi poolest ütlevad kogemustega inimesed, et mingeid samme järgides suurendad oma võimalusi väga järsult. Allpool on välja toodud viis faktorid, mis sind teekonnal aitavad.

Mark Cuban, Barbara Corcoran ja teised miljonärid ja miljardärid, kes on oma varanduse ise välja teeninud, pole õnnesärgis sündinud. Nad tegid tarku otsuseid ja häid investeeringuid kogu oma karjääri vältel – need aitasid jõukust üles ehitada. Samad faktorid võivad aidata ka sinul edukaks saada, kirjutab CNBC.

Buffett: investeeri ettevõtetesse, mida sa tunned

„Aktsiaturgudele raha paigutades ei tohiks kunagi investeerida ettevõttesse, millest sa aru ei saa,“ ütles maailma edukaimaks investoriks tituleeritud Warren Buffett. Tema sõnul peaks investeerimise puhul keskenduma ettevõtetele, mis on sinu jaoks tuttavad.

„Päeva lõpuks tuleneb risk sellest, et sa teed midagi, millest sa aru ei saa.“

Barbara Corcoran: investeeri oma riidekappi

Kui kinnivaraturu kuningannaks nimetatud Barbara Corcoran 1973. aastal oma esimese korteri välja üüris sai ta 360 dollarit. Ta suundus esimese asjana Bergdorf Goodmani poodi ja kulutas enda sõnul raha uue mantli peale. „See oli kõige targem asi, mida teha. See mantel andis mulle jõudu ja pani ennast hästi tundma.“

Corcoran, kes nüüd osaleb „Shark Tanki“ saates kohtunikuna, oli aru saanud millestki tähtsast. Mitmest uuringust on selgunud, et hästi riietumine aitab töökohal edu saavutada. Kui töötajatel on ilusad ja puhtad riided, siis on tõenäolisem, et nad saavutavad rohkem ja jõuavad kaugemale.

Muidugi ei tasu sellega üle piiri minna – riietele ei tasu liiga palju raha kulutada. Tuleb aru saada, millal viib riiete ostmine sind edasi ja millal mitte. Vahel ostame riideid ainult selle pärast, et ennast lühiajaliselt paremini tunda või teistele muljet avaldada. Osta riideid, mis on odavad, aga stiilsed ja ilusad.

David Bach: investeeri oma kodusse

Oma raha ise välja teeninud miljonär ja eraisiku rahaasjade ekspert ütleb, et kodu ostmine aitab sul kiiremini jõukaks saada. „Kui noored maja ei osta, siis on neil väga raske rikkaks saada,“ ütles Bach. „Keskmine koduomanik on 38 korda rikkam kui üürnik.“

Tõsi küll, kodu ostmine on tegelikult kulukas ning tõenäoliselt pead võtma ka pangalaenu. Kodu omamise põhjus on pigem mentaalne – sul on omaenda koht, kus olla, kus plaane teha ja oled iseenda peremees. See aitab luua vundamenti eduka karjääri või ettevõtte loomiseks. Isiklik rahulolu on sealjuures väga tähtis.

Richard Branson: investeeri oma suhetesse

„Iga äri edu võtmeks on inimesed, inimesed ja veelkord inimesed,“ kirjutas miljardärist investor oma blogis. „Peaks olema iseenesest mõistetav, et kui sa oma inimeste eest hoolitsed, siis jõuab see ka sinu klientideni ja kõik saavad sellest kasu.“

„Kusjuures kõige tähtsam oskus, mida ma pidin ettevõtjana edu saavutamiseks õppima, ongi inimestega tegelemine,“ ütles 67aastane Branson CNBC-le. Kuidas olla aga suhtlemises edukas? Branson ütleb, et kõige tähtsam on kuulamisoskus.

Mark Cuban: investeeri endasse ja maksa võlad ära

Parim investeering, mida sa teha saad, on krediitkaardi võlgade tasumine, ütleb miljardär Mark Cuban. „Tegelikult võiksid kõik võlad ära maksta.“

Raha, mida sa säästad intressimaksetest pääsemisega, on parem kui ükski investeering, mida sa saad rahaga teha. „Vahet pole, mis on intressimäär. Sul võib olla 7protsendilise intressiga õppelaen. Kui sa selle ära maksad, saad 7 protsenti garanteeritud tootlust. See on riskivaba, aktsiaid või kinnisvara valides kaasnevad alati riskid,“ rääkis Cuban.