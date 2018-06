USA pangad saavad spekuleerimiseks vabamad käed

USA suurpanga JP Morgan Chase kontor New Yorgis.

USA suurpanga JP Morgan Chase kontor New Yorgis.

Föderaalreservis kõlas kolmapäeval ettepanek lõdvendada nn Volckeri nõudeid, mis kehtestati pärast finantskriisi selleks, et pangad teeks vähem riskantsed tehinguid, kirjutab Wall Street Journal.

Sisuliselt tähendab Föderaalreservi ettepanek, et suurpankadel (nt JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc.) oleks kauplemiseks vabamad käed ja vähem aruandlust.

Regulaatorite kinnitusel ei tooks muutused kaasa päris finantskriisile eelnenud vabadust, kuid võimaldaks kriitikute sõnul pankadel kindlasti teha rohkem riskantseid tehinguid.