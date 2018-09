Microni tulemused oodatust paremad

Kiibitootja Micron Technology aktsia hakkas eile järelturul odavnema, sest ettevõtte prognoosid olid oodatust tagasihoidlikumad, vahendab MarketWatch.

Micron teatas ka oma kvartalitulemused, mille järel oli aktsia vahepeal 5 protsendiga plussis. Pärast väljavaate avalikustamist langes aktsia järsult ja lõpetas päeva 6,8protsendiga miinuses. Tänavu on Microni aktsia kallinenud 12 protsenti, kiibitootjaid koondav PHLX Semiconductor indeks on sama ajaga tõusnud 10,7 protsenti.

Microni finantsjuht Dave Zinsner teatas, et ettevõte ootab majandusaasta teise kvartali kasumiks 2,88-3,02 dollarit aktsia kohta. Käibeprognoos on 7,9-8,3 miljardit dollarit. FactSeti analüütikud ootasid, et prognoosid saavad olema vastavalt 3,08 dollarit aktsia kohta ja 8,45 miljardit dollarit.

Aktsia hakkas pärast Zinsneri avaldusi kiiresti kukkuma. Ettevõtte teatel on prognoosid tagasihoidlikud, sest protsessorite turul on defitsiit ning selle tõttu on personaalarvutite (PC) tootjad oma tootmist koomale tõmmanud. Zinsner lisas, et marginaale survestavad ka Hiinast tulevatele kaupadele kehtestatud tariifid.

Ettevõtte majandusaasta neljanda kvartali puhaskasum oli 4,33 miljardit dollarit (3,56 dollarit aktsia kohta). Aasta tagasi oli kasum 2,37 miljardit dollarit. Kohandatud kasum oli neljandas kvartalis 3,53 dollarit aktsia kohta, analüütikud ootasid 3,33 dollari suurust kasumit.

Käive kasvas aastatagusega võrreldes kolmandiku võrra, 8,44 miljardi dollarini. Wall Streeti analüütikud ootasid käibeks 8,25 miljardit dollarit.