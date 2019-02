Tesla alustab Hiinas odavama Model 3 müüki

Tesla Model 3 Los Angelese autonäitusel 2017. aasta novembris. Foto: EPA-EFE/MIKE NELSON

USA elektriautode tootja Tesla ütles, et hakkab alates reedest võtma vastu Model 3 tellimusi Hiinas, et proovida suurendada Hiinas tehtavat läbimüüki, mis on saanud kannatada USA ja Hiina kaubandussõja käigus, vahendab Reuters.

Tesla ütles ametlikus teadaandes, et Hiina kliendid saavad tellimusi esitada tagaveolisele Model 3-le, mille hind algab 433 000 jüaanist (64 300 dollarit). Varem oli kõige odavama Model 3 hind Hiinas 499 000 jüaani, kuid see mudel oli neljarattaveoga. Tesla oli varem sel aastal teatanud, et plaanib Model 3 autosid Hiina klientidele hakata tarnima märtsis.

Kõik Hiinas müüdavad autod peab Tesla praegu riiki USA-st sisse tooma, kuid on praegu ehitamas tehast Shanghaisse, kus esialgses faasis hakataksegi kohaliku turu jaoks Model 3 tootma.

„Väga oluline on saada need autod, eriti Hiinasse, nii kiiresti kui võimalik. Me loodame, et kaubandusläbirääkimised lähevad hästi, kuid see ei ole veel selge. Meil on vaja need autod sinna saada, siis kui praegu on läbirääkimiste seisus selline vaherahu tariifisõjas,“ ütles Tesla juht Elon Musk.

Eelmise aasta oktoobris ütles Tesla, et Hiina müük on tublisti vähenenud, kui Peking tõstis juulis kõikide USA autode importtollimaksu 40% peale. Hiina on seejärel ajutiselt peatanud lisaks plaanitud 25%-lise tollimaksu, vähendades selle 15% peale.

Tesla on USA-s toodetud autode hindu Hiinas kohandanud, et hoida hinnad taskukohasel tasemel, et vastu seista konkurentsile, mis tuleb Hiina enda uutelt elektriautode tootmisfirmadelt, nagu NIO, Byton ja XPeng Motors.

Tesla on öelnud, et soovib alustada Shanghai tehases tootmist 2019. aasta teises pooles, seades eesmärgiks toota 3000 Model 3 autot nädalas.