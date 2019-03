Bernstein: tehnoloogiasektori olukord on sarnane 2000. aastaga

Seebimullid. Foto: Shutterstock

Mitmed investeerimismaailma eksperdid on võrreldnud praegust kauplemist aktsiaturgudel 2000. aasta märtsiga, mil lõhkes niinimetatud tehnoloogiamull. Nendega on nüüd liitunud ka Richard Bernstein, vahendab MarketWatch.

Bernsteini eristab teistest asjaolu, et varasemalt on ta rääkinud pigem turgude tõusu jätkumisest. Nüüd on kuulus investor meelt muutnud.

“Me oleme tehnoloogiatsüklis kohas, kus investorid muutuvad trendidel põhinevateks investoriteks (momentum investing). Inimesed usuvad, et tehnoloogia ei ole enam tsükliline. See on nende jaoks midagi uut. See kõlab nagu 2000. aasta märts,” seletas Bernstein.

Bernstein sai 2000. aasta märtsis kuulsaks sellega, et väljastas raporti, kus hoiatas investoreid, et tehnoloogiafirmad on ülehinnatud ning tark raha liigub energia- ja toorainesektorisse. Kuus kuud hiljem oli Nasdaq Composite vee all ning 2000. aasta lõpuks oli indeks kaotanud ligi 80 protsenti väärtusest.

Bernstein rõhutas, et seekord ta nii suuremahulist verevalamist ei karda, aga investorid on hakanud ettevõttete kvartalitulemustest suhtuma viisil, mis võib neile lõpuks pettumuse valmistada.

“Ajal, mil kasumikasv aeglustub, on tehnoloogiasektor reeglina üks halvimaid sektoreid,” ütles endine Merrill Lynchi peastrateeg. “Kui kasumikasv aeglustub, siis on portfellis kõige tähtsamad märksõnad kvaliteet ja stabiilsus.”