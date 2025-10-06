Eesti üks suuremaid IT-firmasid maksab 3 miljonit dividendiks: oli raske, aga edukas aasta

Eesti tarkvaraarendusfirma Uptime omandab enamusosaluse Madridi arendusettevõttes Unatec, millega suureneb ettevõtte meeskond ligi 40 inimese võrra ja kliendiportfelli lisandub mitu suurt energeetikafirmat.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.