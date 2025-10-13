Saksamaa ostab soomustatud sõidukeid 7 miljardi eest

Saksamaa ostab suures mahus USA kaitsetööstuselt General Dynamics soomussõidukeid. Fotol hetk eelmise aasta sügisel Washingtonis toimunud militaarkonverentsilt, kus osalejad kogunesid General Dynamicsi alale.
Foto: Reuters/Scanpix
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Eestis välja töötatud süsteemid tagavad televisiooni ja raadio püsimise eetris ka siis, kui elektri- või internetiühendus katkeb. Levira koostöös riigiasutustega on üles ehitanud detsentraliseeritud võrgulahenduse ning tagab selle, et oluline info jõuab inimesteni igas olukorras ning sõltumata sellest, millises Eestimaa otsas parajasti viibitakse.