Tagasi 15.10.25, 13:13 Pangad suhtuvad eramute kasutusloa kaotamisse ettevaatliku optimismiga Väikeelamute kasutusloa asendamine kasutusteatisega tähendaks vähemat bürokraatiat, aga oht on ka kõrgemaks intressiks.

Dokumentatsioonita hoonete turuväärtus kukub kolinal, ent kas dokumentatsiooninõuete kaotamine seda olukorda muudaks?

Foto: Meeli Küttim

Kommertspankade hinnangutes joonistub välja ühine arusaam, et muudatus võib küll lihtsustada menetlusi ja vähendada kulusid, kuid tõstatab ka küsimuse tagatisvara kvaliteedi ja ohutuse üle. Hetkel ei ole kasutusluba ka alati vajalik, ent selle puudumine võib tähendada kõrgemat riski.