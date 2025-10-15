Pangad suhtuvad eramute kasutusloa kaotamisse ettevaatliku optimismiga

Dokumentatsioonita hoonete turuväärtus kukub kolinal, ent kas dokumentatsiooninõuete kaotamine seda olukorda muudaks?
Foto: Meeli Küttim
Kommertspankade hinnangutes joonistub välja ühine arusaam, et muudatus võib küll lihtsustada menetlusi ja vähendada kulusid, kuid tõstatab ka küsimuse tagatisvara kvaliteedi ja ohutuse üle. Hetkel ei ole kasutusluba ka alati vajalik, ent selle puudumine võib tähendada kõrgemat riski.
Kuigi valitsus tahab anda noortele võimaluse kasutada teist pensionisammast kinnisvaralaenu tagatisena, siis Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul ei pruugi sellest kodulaenu saamiseks siiski piisata.
Riigikogus läbis esimese lugemise planeerimisseaduse muudatus. Kavandatud muudatused peaksid tegema planeerimismenetluse tingimused lihtsamaks ja kiiremaks. Saates “Kuum tool” jäädi nende lootuste puhul kahtlevale seisukohale.
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab 10. novembril taotlusvooru ettevõtetele, kes soovivad parandada ressursitõhusust, energiatõhusust või asendada ohtlikke aineid ohutumatega. Taotlusvooru eelarve on 9 miljonit eurot ja taotluste eeltäitmine algab 27. oktoobril.