  • OMX Baltic−0,24%292,73
  • OMX Riga−0,15%909,47
  • OMX Tallinn−0,42%1 908,19
  • OMX Vilnius−0,01%1 262,23
  • S&P 500−0,16%6 644,31
  • DOW 300,44%46 270,46
  • Nasdaq −0,76%22 521,7
  • FTSE 100−0,45%9 410,62
  • Nikkei 2251,76%47 672,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,87
  15.10.25, 12:43

Konkurentsiamet võttis suurema luubi alla Värska pereäri müügi A. Le Coqile

Konkurentsiamet võttis lisaaega, et kaaluda, kas anda A. Le Coqile luba osta loodusliku mineraalvee tootja Värska Originaali.
Pereäri Värska Originaal veavad vennad Rauno ja Oliver Jõgeva.
  • Pereäri Värska Originaal veavad vennad Rauno ja Oliver Jõgeva.
  • Foto: Andras Kralla
