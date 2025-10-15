Konkurentsiamet võttis suurema luubi alla Värska pereäri müügi A. Le Coqile

PRO TOP 14.09.25, 13:00

Kaks Setomaa veetootjat korraga paremate seas. Tartu rändbaar trügis tippu

Tänavune joogitootjate TOP on võrreldes aastatagusega veidi pikemaks kasvanud – sel aastal pääses edetabelisse 34 ettevõtet. Ühtekokku teenisid nad 2024. aastaga 23 miljonit eurot kasumit ja ligi 387 miljonit eurot müügitulu, mis jääb eelmise aasta TOPi koondnäitajatele siiski alla.