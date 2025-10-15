Konkurentsiamet võttis suurema luubi alla Värska pereäri müügi A. Le Coqile

Kaks Setomaa veetootjat korraga paremate seas. Tartu rändbaar trügis tippu
Tänavune joogitootjate TOP on võrreldes aastatagusega veidi pikemaks kasvanud – sel aastal pääses edetabelisse 34 ettevõtet. Ühtekokku teenisid nad 2024. aastaga 23 miljonit eurot kasumit ja ligi 387 miljonit eurot müügitulu, mis jääb eelmise aasta TOPi koondnäitajatele siiski alla.
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab 10. novembril taotlusvooru ettevõtetele, kes soovivad parandada ressursitõhusust, energiatõhusust või asendada ohtlikke aineid ohutumatega. Taotlusvooru eelarve on 9 miljonit eurot ja taotluste eeltäitmine algab 27. oktoobril.