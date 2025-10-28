Amazon plaanib oma ajaloo suurimat töötajate koondamist

Amazoni koondamine oleks suurim koondamine tehnoloogiasektoris alates 2020. aastast.
Foto: dpa/Scanpix
Seni suurima koondamise võttis Amazon ette 2022. aastal, siis kaotas töö kokku 27 000 inimest. Nüüd kavatseb ettevõte koondada igast ärisegmendist, Amazon peaks töötajaid teavitama hakkama teisipäeva hommikust, kirjutab CNBC.
