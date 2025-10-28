Äripäev
  • OMX Baltic−0,04%291,92
  • OMX Riga0,06%911,42
  • OMX Tallinn−0,18%1 893,21
  • OMX Vilnius0,15%1 263,21
  • S&P 5001,23%6 875,16
  • DOW 300,71%47 544,59
  • Nasdaq 1,86%23 637,46
  • FTSE 1000,09%9 653,82
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,37
  28.10.25, 09:03

Amazon plaanib oma ajaloo suurimat töötajate koondamist

USA tehnoloogiagigant Amazon kavatseb läbi viia ettevõtte tegevusajaloo suurima töötajate koondamise.
Amazoni koondamine oleks suurim koondamine tehnoloogiasektoris alates 2020. aastast.
  • Amazoni koondamine oleks suurim koondamine tehnoloogiasektoris alates 2020. aastast.
  • Foto: dpa/Scanpix
Seni suurima koondamise võttis Amazon ette 2022. aastal, siis kaotas töö kokku 27 000 inimest. Nüüd kavatseb ettevõte koondada igast ärisegmendist, Amazon peaks töötajaid teavitama hakkama teisipäeva hommikust, kirjutab CNBC.
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Uudised
  • 27.10.25, 06:00
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Eesti Panga presidendiks pürgiv Margus Rink
Uudised
  • 27.10.25, 17:21
Keskpanga tippu pürgiv juht peaks võidu puhul kõvasti aktsiaid müüma
Swedbank Eesti juht Olavi Lepp rääkis ka, miks on Eesti ettevõtluslaenud märgatavalt kallimad kui Põhjamaades.
Saated
  • 27.10.25, 13:02
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Andres Laisa sõnul neile Reformierakonna diktaat ei sobinud.
Saated
  • 27.10.25, 12:25
Reformierakond jäeti Saue võimukõnelustelt välja
Lisatud Reformierakonna esindaja kommentaar
Imeliseks seitsmikuks tituleeritud ettevõtete seast lausa viis avaldavad alanud nädalal möödunud kvartali tulemusi.
Börsiuudised
  • 27.10.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
RKASi juhatuse esimees Tarmo Leppoja tõdes, et riigifirma tööjõu voolavus oli mullu veidi suurem kui 2023. aastal, kuid töötingimuste parandamiseks on rakendatud erinevaid meetmeid.
Uudised
  • 27.10.25, 15:03
Riigifirma juht selgitab kõrge keskmise palga tagamaid: palk on tegelikult 1000 eurot väiksem
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Suur lugu
  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Eestisse registreeritud söekaupleja taga on Kuzbassi piirkonna ettevõtjad, on Äripäev varem kirjutanud.
Eesti söekaupleja kaevas end hiilgelkahjumist välja
Harju Elekter saab laiendusega saab olematehasesse 4000 lisaruutmeetrit, mis kasvatab kogu tootmispinna 28 000 ruutmeetrini.
Harju Elekter laiendab tootmist
Investeerib üle 4 miljoni euro
AMD tegevjuht Lisa Su kirjeldas superarvuti nimega Lux kasutuselevõttu kui suurima ulatusega süsteemi kiireimat juurutust, mida ta on seni näinud.
USA ja AMD käivitasid miljardiprojekti superarvutite ehitamiseks
Tesla tegevjuht Elon Muski sõnul on uus pakett mõeldud tema ettevõttega sidumiseks ja motiveerimiseks.
Tesla esimees: Musk võib lahkuda, kui triljonipreemia tagasi lükatakse
Argentina presidendi Javier Milei partei kindlustas 41% häältest, võites 64 alamkoja 127st ja 13 senati 24st vabast kohast.
Ootamatu valimisvõit sütitas Argentina turgudel ralli
MP Materialsi aktsia langes 9%.
Võimalik USA ja Hiina kaubanduslepe kukutas kaevandusaktsiaid
Imeliseks seitsmikuks tituleeritud ettevõtete seast lausa viis avaldavad alanud nädalal möödunud kvartali tulemusi.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga

Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
  • PRO
Lavajutud
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
00:00
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
00:00
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Hommikuprogramm
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
Hommikuprogramm
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
1
Uudised
  • 27.10.25, 06:00
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
2
Saated
  • 27.10.25, 13:02
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
3
Uudised
  • 27.10.25, 17:21
Keskpanga tippu pürgiv juht peaks võidu puhul kõvasti aktsiaid müüma
4
Uudised
  • 27.10.25, 15:03
Riigifirma juht selgitab kõrge keskmise palga tagamaid: palk on tegelikult 1000 eurot väiksem
5
Saated
  • 27.10.25, 12:25
Reformierakond jäeti Saue võimukõnelustelt välja
Lisatud Reformierakonna esindaja kommentaar
6
Suur lugu
  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha

Börsiuudised
  • 28.10.25, 09:03
Amazon plaanib oma ajaloo suurimat töötajate koondamist
Uudised
  • 28.10.25, 06:00
“Selle seaduse menetlus on pretsedenditu.” Eesti 200 surutud eelnõu ähvardab kultuurist raha ära võtta
Juhtkiri
  • 28.10.25, 06:00
Kinnisvaramaaklerite murele puuduvad lihtsad lahendused
Börsiuudised
  • 28.10.25, 00:32
Wall Street alustas nädalat võimsa börsiralliga
S&P 500 ületas 6800 punkti piiri
Börsiuudised
  • 27.10.25, 22:02
Tesla esimees: Musk võib lahkuda, kui triljonipreemia tagasi lükatakse
Börsiuudised
  • 27.10.25, 21:00
USA ja AMD käivitasid miljardiprojekti superarvutite ehitamiseks
  • PRO
TOP
  • 27.10.25, 19:00
TOP 149 | Eesti kõige edukamad IT-ettevõtted. Võitjal kasum suurem kui käive
Börsiuudised
  • 27.10.25, 18:56
Võimalik USA ja Hiina kaubanduslepe kukutas kaevandusaktsiaid
