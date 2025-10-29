Langevad naftahinnad kukutasid Equinori kasumit ligi 60%

Equinor tegi ettepaneku maksta kvartaalset dividendi 0,37 dollarit aktsia kohta.
Foto: Reuters/Scanpix
Equinori kohandatud puhaskasum vähenes kolmandas kvartalis ligi 60%, ulatudes 932 miljoni dollarini. Ettevõtte sõnul surusid kasumit alla madalamad naftahinnad, ehkki mõju leevendas 7% suurune tootmise kasv ja kõrgemad gaasihinnad Ameerika Ühendriikides, kirjutas Wall Street Journal.
