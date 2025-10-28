Venemaa kütusefirma hakkab välismaist vara müüma

Venemaa suuruselt teine naftatootja Lukoil teatas, et müüb oma rahvusvahelised varad, põhjuseks USA eelmisel nädalal kehtestatud sanktsioonid, et survestada Vladimir Putinit nõustuma relvarahuga Ukrainas, kirjutas Reuters.
Lukoil andis teada, et seoses „mõnede riikide poolt äriühingu ja selle tütarettevõtete suhtes kehtestatud piiravate meetmetega teatab äriühing oma kavatsusest müüa oma rahvusvahelised varad“. „Potentsiaalsete ostjate pakkumiste läbivaatamine on alanud,“ seisab teates.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Käesoleva aasta teisel poolel on taastuvenergia turg Balti riikides ja Poolas selgelt elavnenud, ütleb Mantas Auruškevičius, 8,5-protsendilise tootlusega võlakirju praegu pakkuva investeerimisettevõtte „Atsanaujinčios energetikos investicijos“ (AEI) juht. Pärast mitut vaoshoitumat aastat tulevad välisinvestorid tagasi meie regiooni, otsides nii töötavaid kui ka arendusjärgus roheenergia projekte.