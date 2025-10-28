Tagasi 28.10.25, 12:54 Venemaa kütusefirma hakkab välismaist vara müüma Venemaa suuruselt teine ​​naftatootja Lukoil teatas, et müüb oma rahvusvahelised varad, põhjuseks USA eelmisel nädalal kehtestatud sanktsioonid, et survestada Vladimir Putinit nõustuma relvarahuga Ukrainas, kirjutas Reuters.

Lukoili tankla USAs Philadelphias.

Foto: Andras Kralla

Lukoil andis teada, et seoses „mõnede riikide poolt äriühingu ja selle tütarettevõtete suhtes kehtestatud piiravate meetmetega teatab äriühing oma kavatsusest müüa oma rahvusvahelised varad“. „Potentsiaalsete ostjate pakkumiste läbivaatamine on alanud,“ seisab teates.