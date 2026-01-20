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Terendav kaubandussõda lõi USA aktsiaturud punaseks

USA aktsiaturud langesid teisipäeval järsult. Languse vallandasid USA presidendi Donald Trumpi ähvardused Gröönimaa osas, mis teravdasid kaubanduspingeid Euroopaga. Samal ajal kandus Jaapani eestvedamisel alanud võlakirjade müügilaine üle ka aktsiaturgudele.
Nasdaqi liitindeks kukkus 1,8%.
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