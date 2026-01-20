Nelli Janson: Tallinna börsi uueks buumiks on vaja vaid ühte säravat edulugu
LHV investorkogukonna juht Nelli Janson usub, et kohaliku turu uueks õitsenguks ja USA indeksite edestamiseks ei ole vaja massiliselt uusi ettevõtteid, vaid ühte säravat edulugu, mis käivitaks ahelreaktsiooni.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.