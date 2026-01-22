Trump kaebas USA suurima panga 5 miljardi dollari eest kohtusse
USA president Donald Trump esitas riigi suurima panga JPMorgan Chase’i ja panga tegevjuhi Jamie Dimoni vastu 5 miljardi dollari suuruse hagi, väites, et pank lõpetas talle teenuste osutamise poliitilistel põhjustel.
USA suurpank JPMorgan Chase & Co. valmistub Euroopa ühinemiste ja omandamiste (M&A) turu järsuks aktiviseerumiseks ning on alustanud uute tehingunõustajate palkamist sisuliselt kõigis Euroopa riikides, vahendab Bloomberg. Panga hinnangul kujuneb 2026. aastast üks tugevamaid ühinemiste ja omandamiste aastaid viimase kümnendi jooksul.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.