Trump kaebas USA suurima panga 5 miljardi dollari eest kohtusse

USA suurpank JPMorgan Chase & Co. valmistub Euroopa ühinemiste ja omandamiste (M&A) turu järsuks aktiviseerumiseks ning on alustanud uute tehingunõustajate palkamist sisuliselt kõigis Euroopa riikides, vahendab Bloomberg. Panga hinnangul kujuneb 2026. aastast üks tugevamaid ühinemiste ja omandamiste aastaid viimase kümnendi jooksul.