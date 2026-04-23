Warner Brosi aktsionärid andsid 110 miljardi dollarisele ühinemisele rohelise tule

Warner Bros Discovery lükkas tagasi Paramount Skydance’i viimase 30 dollari aktsia pakkumise. Ettevõttele anti nüüd viimased seitse päeva, et tulla lagedale oma “parima ja lõpliku” pakkumisega, vahendab Reuters.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.